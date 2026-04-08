Palmi, Definizione Agevolata, la minoranza chiede di includere anche multe stradali e Canone Unico (CUP)

“Un aiuto concreto a più cittadini: non solo IMU e TARI, la rottamazione deve riguardare tutte le

pendenze comunali per svuotare i cassetti delle esattorie e dare ossigeno alle famiglie.”

Estendere i benefici della “Rottamazione” comunale a una platea più vasta

di cittadini, includendo tra le sanzioni definibili anche le contravvenzioni al Codice della Strada e il

Canone Unico Patrimoniale (CUP). È questa la proposta formale presentata dai Consiglieri

Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo

Palmisano e Anna Bagalà attraverso un emendamento al nuovo schema di regolamento per la

definizione agevolata delle entrate.

L’attuale proposta dell’Amministrazione limita infatti la possibilità di regolarizzazione ai soli avvisi

esecutivi di IMU e TARI emessi tra il 2020 e il 2025. Una scelta che, secondo i proponenti,

lascerebbe fuori migliaia di posizioni debitorie legate ad altre entrate comunali altrettanto gravose

per le tasche dei palmesi.

“L’obiettivo della definizione agevolata deve essere duplice: permettere al Comune di incassare

somme che altrimenti resterebbero sulla carta e, contemporaneamente, consentire ai cittadini di

mettersi in regola senza il peso di sanzioni e interessi insostenibili”, dichiarano i Consiglieri. “Per

questo motivo, chiediamo ufficialmente di integrare il regolamento includendo il CUP e soprattutto,

le multe stradali. Per queste ultime, l’agevolazione permetterebbe di abbattere gli interessi di mora

e le maggiorazioni, che spesso raddoppiano l’importo originario della sanzione.”

L’emendamento proposto chiarisce che, per quanto riguarda le multe, il beneficio non toccherà la

sanzione principale (che resterà dovuta per intero a norma di legge), ma eliminerà i pesanti oneri

accessori accumulati nel tempo.

“In un momento di perdurante difficoltà economica per molte famiglie della nostra città, un

Comune attento deve offrire strumenti di conciliazione a 360 gradi. Limitare l’intervento a due soli

tributi significa fare un lavoro a metà. Auspichiamo che l’intero Consiglio Comunale voglia

convergere su questa proposta di buonsenso, che non crea squilibri di bilancio ma, al contrario,

incentiva il rientro spontaneo di capitali fermi da anni.”

La discussione dell’emendamento è stata richiesta da inserire per la seduta del Consiglio Comunale

del 10 aprile 2026, durante la quale si decideranno i termini definitivi della misura che darà ai

cittadini di Palmi la possibilità di chiudere i conti con il passato in modo sostenibile.

I Consiglieri Comunali di minoranza

Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano e Anna

Bagalà