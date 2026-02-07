PALMI, Dal 12 al 17 febbraio 2026 il Festival “Radici & Suoni

La Pro Loco di Palmi, in collaborazione con UNPLI Calabria, con il patrocinio del Comune di

Palmi, della Regione Calabria e nell’ambito del brand Calabria Straordinaria, presenta “Radici

& Suoni – Il Festival del Costume Sonoro”, in programma a Palmi dal 12 al 17 febbraio 2026.

Il Festival nasce come un grande progetto culturale dedicato alla valorizzazione delle tradizioni

identitarie del Sud Italia, mettendo al centro il rapporto tra musica popolare, ritualità collettiva,

maschere ancestrali e costumi simbolici. Un viaggio tra passato e futuro che intreccia performance

artistiche, sfilate urbane, concerti, laboratori e installazioni immersive, trasformando la città in un

palcoscenico diffuso.

Tra i momenti più significativi in programma:

 la cerimonia inaugurale e l’apertura della mostra immersiva “Fili della Memoria”, con

installazioni audiovisive e tessuti rituali;

 il Mercato delle Radici, spazio permanente dedicato ad artigianato tradizionale, strumenti

popolari e cibo rituale;

 le residenze artistiche aperte, con artisti e gruppi folkloristici impegnati nella costruzione di

maschere sonore e costumi performativi;

 la grande Parata delle Radici, una sfilata urbana con gruppi sonori, danze rituali e maschere

agropastorali;

 i concerti serali di Natino Rappocciolo, Santino Cardamone e Davis Muccari;

 la serata dedicata a moda, identità e tradizione con la sfilata “Il Telaio del Mondo” e la

selezione di Miss Mondo Calabria;

 la cerimonia simbolica “Vestire il Suono”, che guarda al futuro delle tradizioni popolari.

“Radici & Suoni” si inserisce nel più ampio cartellone delle manifestazioni culturali che

accompagneranno il Carnevale palmese, rafforzando il ruolo della città come punto di riferimento

regionale per la promozione delle identità culturali, del turismo esperienziale e della creatività

contemporanea legata alle tradizioni.

La Pro Loco di Palmi e UNPLI Calabria sottolineano come il Festival rappresenti un modello di

cooperazione tra istituzioni, associazionismo e territorio, capace di generare partecipazione,

attrattività turistica e nuove occasioni di valorizzazione per il patrimonio immateriale calabrese.