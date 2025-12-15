 Palmi, Concerto di Natale Inner Wheel con il Coro “Nicola Antonio Manfroce” 

La musica del Natale torna a Palmi con un appuntamento di beneficenza in programma mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 19.00, nella Chiesa del Santissimo Crocifisso. L’iniziativa è promossa dall’Inner Wheel Italia – Distretto 211, Club di Palmi e vedrà protagonista il Coro Polifonico di Palmi “Nicola Antonio Manfroce”.

Il coro sarà accompagnato al pianoforte dalla Maestra Natalia Tatievskaia, e dal Maestro Daniele Ciullo, il quale guiderà l’esecuzione di un repertorio pensato per attraversare la musica sacra, la tradizione natalizia e alcune pagine del Novecento molto amate dal pubblico.

Il concerto si aprirà con Adeste fideles, inno natalizio che invita alla gioia della Natività, seguito da In notte placida di François Couperin, brano dal tono raccolto e meditativo. La dimensione liturgica sarà affidata al Gloria e al Cum sancto spiritu di Antonio Vivaldi, mentre l’Ave verum di Wolfgang Amadeus Mozart offrirà uno dei momenti più intensi della serata, nella sua essenzialità espressiva.

Il programma proseguirà con Moon River di Mercer e Mancini, melodia sospesa e delicata, e con Adiemus di Karl Jenkins, costruito su sonorità evocative. Seguiranno Scarborough Fair e The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, proposti in una rilettura corale di forte impatto emotivo.

La parte conclusiva sarà dedicata al Natale più ritmato e popolare, con gli spiritual Mary Had a Baby e Go Tell It on the Mountain, l’energia di Carol of the Bells, l’atmosfera senza tempo di White Christmas e la chiusura affidata a Jingle Bells Rock, dal carattere brillante e festoso.

Il Concerto di Natale si inserisce nel calendario delle iniziative cittadine come momento di ascolto e partecipazione, affidando alla musica il compito di accompagnare la comunità verso le festività.