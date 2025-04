Palmi, chiuse le indagini per quattro dirigenti dell’Aterp per gravissime carenze strutturali degli edifici di edilizia economica

La Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, ha chiuso le

indagini richiedendo l’emissione dei Decreti penali di condanna a carico di quattro dirigenti

dell’ATERP (Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica) di Reggio Calabria per le

ipotesi di reato di cui all’art.677 codice penale. I fatti risalgono all’agosto del 2024 quando personale

della Polizia Locale era intervenuto, unitamente ai Vigili del Fuoco ed ai tecnici comunali, in via

Mancuso di Palmi, ove insiste un edificio a tre piani fuori terra costituito da n.6 alloggi di edilizia

economica e popolare che, a seguito delle indagini, risultavano essere nella gestione della predetta

Azienda. In quella circostanza i tecnici avevano riscontrato gravissime carenze strutturali e igienico

sanitarie dovute alla totale assenza di manutenzioni sull’immobile, che avevano causato gravi rischi

per l’incolumità degli occupanti. All’interno di un alloggio si era verificato il distacco di parti della

controsoffittatura, in un altro si era riscontrato il collasso totale della controsoffittatura in

corrispondenza del vano d’angolo sud ovest nonché il distacco di parti della controsoffittatura negli

altri ambienti, tutti eventi dovuti allo stato di cattiva manutenzione; nel vano scala della stessa

palazzina si era inoltre verificato il crollo totale della controsoffittatura e riscontrata la presenza di

escrementi di volatili che albergavano nel sottotetto, comportando anche condizioni igienicosanitarie precarie. A seguito di ciò i Vigili del Fuoco avevano dichiarato l’inagibilità di alcuni

ambienti inibendone l’accesso e procedendo inoltre al distacco di parti della grondaia esterna

pericolante. A seguito delle indagini svolte dalla Polizia Locale di Palmi diretta dal Maggiore

Francesco Managò e coordinate dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Teodora Pottino di Capuano

sarebbe emerso che l’ATERP, nonostante nel corso degli anni avesse continuato a percepire i canoni

locativi, a redigere i ruoli coattivi e, quindi a mantenere la gestione amministrativa, finanziaria e,

conseguentemente, tecnico – manutentiva di quel patrimonio immobiliare, pur essendo a venuto

conoscenza delle criticità in cui versava l’immobile, non avrebbe mai eseguito alcun intervento

manutentivo per scongiurare gli eventi poi verificatisi. Si precisa che il procedimento si trova nella

fase delle indagini preliminari e che per la donna vale il principio di non colpevolezza fino a

condanna definitiva, come previsto dalla normativa vigente.