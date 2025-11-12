Palmi, acquedotto Vina, sciopero del 7 novembre: i consiglieri comunali di minoranza richiedono atti urgenti su contabilità e stipendi non pagati



In seguito allo sciopero del 7 Novembre che ha coinvolto il personale

del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (che serve i comuni di Seminara, Melicuccà e

Palmi), i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro Ilaria Sorbilli e

Giancarlo Palmisano, hanno formalizzato una richiesta urgente di accesso agli atti e ai documenti

contabili della partecipata.

“Lo sciopero su un servizio pubblico essenziale come quello idrico è un campanello d’allarme che

non possiamo ignorare,” dichiarano i Consiglieri Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro Ilaria

Sorbilli e Giancarlo Palmisano. “Ci sono forti preoccupazioni in merito al presunto ritardo nel

pagamento degli stipendi. È nostro dovere accertare immediatamente lo stato di salute

economico-finanziario della società, che è presumibilmente all’origine delle vertenze sindacali.”

La richiesta, inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Acquedotto Vina,

ha carattere di urgenza e mira a ottenere:

· Gli ultimi Bilanci di Esercizio e le Relazioni dei Revisori dei Conti, per avere un quadro

chiaro della sostenibilità aziendale.

· La documentazione contabile e gestionale che attesti la regolarità del pagamento delle

retribuzioni al personale negli ultimi mesi, specificando eventuali mensilità non corrisposte.

· La documentazione completa sulle piattaforme sindacali e sulle vertenze in corso, per

comprendere i nodi critici della gestione del personale.

“Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma altrettanto prioritario è il diritto dei cittadini alla

trasparenza e alla continuità del servizio,” aggiungono i Consiglieri Giovanni Barone, Antonietta

Gagliostro Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano. “Chiediamo al CdA e al Sindaco del Comune

capofila di fornire gli atti richiesti con la massima immediatezza, come previsto dal TUEL per i

Consiglieri Comunali. Se i ritardi negli stipendi fossero confermati, sarebbe un segnale gravissimo

di una crisi che deve essere affrontata subito per evitare che i disagi ricadano sui cittadini e sulla

finanza locale.”

I Consiglieri annunciano che, una volta acquisiti e analizzati i documenti, porteranno la questione

all’attenzione del Consiglio Comunale per una discussione approfondita.

Consiglieri Comunali di minoranza

Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano