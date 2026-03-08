Pallavolo Rossano Asd domina a Bisignano e chiude la regular season in vetta

Le gialloblù battono 3-0 la Craticam Bisignano e chiudono la Serie C femminile al primo posto con 58 punti.

La Pallavolo Rossano ASD chiude nel migliore dei modi una regular season straordinaria e lo fa con una prestazione autoritaria sul campo della Craticam Volley Academy nell’undicesima ed ultima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C femminile. Alla palestra dell’IIS “E. Siciliano” di via Rita Levi Montalcini a Bisignano le bizantine si impongono con un netto 3-0 (25-18, 25-13, 25-10), confermando una superiorità evidente per tutta la durata della gara e mettendo il sigillo su un campionato dominato dall’inizio alla fine. La partita, di fatto, non è mai stata realmente in discussione, con la squadra guidata da Luigi Zangaro capace di controllare ogni fase del match e di lasciare alle avversarie soltanto pochi spiragli nei momenti iniziali dei set.

Il tecnico rossanese è costretto però a cambiare i piani proprio a ridosso del fischio d’inizio: durante il riscaldamento prepartita la palleggiatrice Veronica Risuleo accusa una distorsione, che la costringe alla panchina, così in cabina di regia parte dall’inizio Fabiola De Araujo, con Valeria Diaco opposta, Margo Dziunyk e Sara Genova al centro, Valentina Martilotti e Martina Domanico in banda, Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti libero di ricezione. Dall’altra parte della rete Massimo De Marco schiera Giorgia Amodio in palleggio, Roberta Amodio opposta, Bianca Ripoli e Myriam Capisciolti al centro, Francesca Lionetti e Giulia Meringolo schiacciatrici con Elisa Guido libero di difesa ed Asia De Marco libero di ricezione.

Rossano parte fortissimo e nel primo set mette subito la gara sui binari giusti grazie a quattro servizi consecutivi di Sara Genova che valgono il 4-0 iniziale; il vantaggio cresce rapidamente fino all’8-3, ma la giovane formazione bisignanese non si arrende e riesce a rientrare progressivamente fino al 12-10, provando a rimettere in discussione il parziale. L’equilibrio dura poco perché le gialloblù tornano ad alzare il ritmo in attacco e in battuta, riprendono il controllo degli scambi e scappano via nel finale fino al 25-18 che chiude il primo set, con spazio negli ultimi punti anche per Alba Greco.

Il secondo parziale si apre con un altro momento delicato per Rossano, quando Valentina Martilotti è costretta momentaneamente ad uscire per un problema fisico, salvo poi rientrare stoicamente in campo dopo pochi scambi; le rossanesi però continuano a macinare gioco e dopo un avvio equilibrato fino al 3-3 piazzano il primo break portandosi sul 6-3 per poi allungare progressivamente fino al 9-4. La gara si mantiene sotto controllo fino al 14-9, quando arriva l’allungo decisivo: proprio Martilotti, tornata in campo con grande determinazione, piazza sei punti consecutivi al servizio che spaccano definitivamente il set portando Rossano sul 21-10. Da lì in avanti è gestione pura per le bizantine che chiudono senza difficoltà sul 25-13, con spazio nel corso del set anche per Alba Greco, Marika Grillo e Federica Novello.

Nel terzo set la Craticam prova ancora a restare agganciata alla partita e nei primi scambi riesce a mantenere l’equilibrio fino al 5-5, ma è soltanto l’ultima illusione per le padrone di casa perché Rossano cambia nuovamente marcia e prende il largo con un break che viene definitivamente consolidato da un turno di servizio impressionante di Sara Genova: nove punti consecutivi che spaccano la partita e portano il punteggio sul 21-9. A quel punto la gara è virtualmente chiusa e a mettere il sigillo finale ci pensa Fabiola De Araujo, che dalla linea dei nove metri conquista i punti che mancano per chiudere il set sul 25-10 e consegnare alle rossanesi l’ennesima vittoria stagionale.

Un’altra prova praticamente perfetta per le ragazze di Luigi Zangaro, che hanno dominato in ogni fondamentale, dimostrando solidità, qualità tecnica e grande profondità di rosa. La classifica finale della regular season vede così la Pallavolo Rossano ASD saldamente in vetta con 58 punti, frutto di 19 vittorie e una sola sconfitta, mentre per la Craticam Volley Academy svanisce proprio all’ultima giornata il sogno di agganciare l’ottavo posto utile per i playoff, conquistato invece dallo Sporting Magna Graecia di Catanzaro.

Per le bizantine però la stagione è tutt’altro che finita: prima dell’inizio dei playoff ci sarà infatti la Final Four di Coppa Calabria, in programma al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove Rossano affronterà in semifinale il Cutro, mentre nell’altra sfida si affronteranno le due formazioni reggine Puliservice e New Teosidos in un derby che promette spettacolo. Una nuova tappa di una stagione che per Rossano continua ad essere ricca di ambizioni, emozioni e sogni ancora tutti da inseguire.