“Pagella d’oro” a Luigi Caccamo diplomatosi al liceo Scientifico di Cittanova con 100 e lode e la media del 9,45 nei quattro anni precedenti 

Giovedì mattina, presso l’Aula Magna “Falcone-Borsellino” del Polo Liceale “Guerrisi- Gerace” di Cittanova si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna di quindici borse di studio destinate a valorizzare il merito scolastico e a sostenere il percorso formativo degli studenti.

Tra i riconoscimenti figura la prestigiosa “Pagella d’Oro Liliana Guerrisi De Leo”, istituita dal Lions Club Taurianova Vallis Salinarum e dalla famiglia Guerrisi per onorare la memoria della professoressa Liliana Guerrisi De Leo, insegnante presso l’Istituto Tecnico Commerciale Gian Francesco Gemelli Careri di Taurianova e prematuramente scomparsa, riservata agli studenti che si sono distinti per risultati di eccellenza nel loro percorso di studi.

Quest’anno il premio è stato assegnato ad un promettente giovane taurianovese, Luigi Caccamo del Polo liceale Guerrisi, che ha conseguito la maturità con il voto di 100/100 e lode e ha ottenuto la media di 9,45 nei quattro anni precedenti. Ottenuta brillantemente la maturità Luigi si è iscritto in Fisica all’Università di Padova e punta ad intraprendere, come lo stesso ha riferito nel suo intervento, “una carriera di ricerca nella fisica delle particelle e nello studio delle interazioni fondamentali”. Già protagonista di importanti successi scientifici, ha partecipato a numerose competizioni di astronomia a livello nazionale, conquistando diversi riconoscimenti che testimoniano il suo talento e la sua dedizione.

Le restanti quattordici borse di studio sono state messe a disposizione dalla Fondazione “Igino Betti”, e sono state attribuite attraverso una attenta selezione che ha valutato sia il rendimento scolastico che le condizioni socio-economiche delle famiglie degli studenti. I giovani studenti destinatari di tali borse sono stati: Vincent Alvaro, Aurora Astuto, Sarah Capogreco, Noemi Infantino, Sofia Messina, Vincenzo Nasso, Salvatore Nocida Mercurio, Antonino Papalia, Giada Pepe, Teresa Pizzimenti, Alessandra Caterina Politanò, Giuseppe Ursida, Flavia Sorrenti, Rugiada Galizzi.

La consegna delle borse di studio non è un semplice premio o un semplice aiuto economico ai maturandi meritevoli ma, soprattutto, la certezza che i nostri giovani ci trasmettono una grande speranza e fiducia nel futuro.