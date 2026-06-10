Orlandino Greco: “La digitalizzazione delle aree industriali è una priorità per la competitività delle imprese”

Il consigliere regionale Orlandino Greco ha presentato una mozione in Regione finalizzata al potenziamento delle infrastrutture digitali nelle Aree di Sviluppo Industriale della Calabria, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale e favorire l’attrazione di nuovi investimenti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la transizione digitale rappresenti oggi una leva strategica per la crescita economica e per il consolidamento delle imprese calabresi. Banda ultra-larga, reti 5G, servizi cloud, cybersecurity e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale sono infatti strumenti sempre più indispensabili per migliorare l’efficienza produttiva, favorire l’integrazione delle filiere e garantire maggiore resilienza alle aziende.

“La competitività delle nostre imprese – dichiara Orlandino Greco – passa inevitabilmente dalla qualità delle infrastrutture digitali. Oggi non possiamo più considerare la connettività un servizio accessorio: è una condizione essenziale per fare impresa, innovare e competere sui mercati nazionali e internazionali”.

La mozione richiama il ruolo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e l’Attrazione di Investimenti Produttivi (ARSAI), istituita dalla Regione Calabria, e si inserisce nel quadro delle politiche già avviate per il rilancio delle aree industriali, sostenute attraverso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e del Programma Operativo Complementare Legalità.

Tra gli obiettivi principali vi è il superamento del digital divide che ancora interessa alcune aree produttive della Calabria. Il documento impegna la Giunta regionale a individuare le zone caratterizzate da carenze di connettività, programmare interventi mirati e monitorarne costantemente l’attuazione.

“Non possiamo permettere – prosegue Greco – che alcune aree industriali restino escluse dalle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Dove manca la connessione veloce si riduce la capacità di attrarre investimenti, di creare occupazione e di sostenere la crescita delle imprese. Colmare questi divari significa costruire condizioni di sviluppo più equilibrate per l’intero territorio regionale”.

La mozione prevede inoltre la promozione di accordi con i principali operatori delle telecomunicazioni per estendere la copertura in fibra ottica FTTH e accelerare la diffusione delle reti 5G nelle aree industriali, favorendo servizi avanzati legati alla logistica, all’automazione industriale, al monitoraggio energetico e alla sicurezza.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla semplificazione amministrativa. L’atto chiede infatti procedure più rapide per la realizzazione delle infrastrutture digitali e una maggiore digitalizzazione dei processi pubblici, in linea con gli indirizzi nazionali ed europei.

“Questa mozione – conclude Greco – vuole contribuire a costruire una Calabria più moderna, attrattiva e competitiva. Investire nelle infrastrutture digitali significa investire nel futuro delle nostre imprese, dei lavoratori e delle nuove generazioni. È una sfida che dobbiamo affrontare con visione e determinazione, mettendo la tecnologia al servizio dello sviluppo economico e sociale della nostra regione”.