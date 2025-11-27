Ordigno incendiario presso il Comune di Gioia Tauro: la nota di condanna dell’Istituzione Scolastica “Pentimalli – Paolo VI – Campanella”

L’Istituzione Scolastica “Pentimalli Paolo VI Campanella” – nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Pirrotta – esprime la ferma condanna per il vile e inaccettabile atto di intimidazione perpetrato ai danni del Sindaco, Avv. Simona Scarcella. Il gesto compiuto costituisce un attacco gravissimo, non solo alla sicurezza delle istituzioni e dei loro rappresentanti, ma all’intera comunità cittadina. La Scuola, profondamente scossa dall’accaduto, manifesta la propria solidarietà e vicinanza umana e istituzionale al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, ribadendo con forza che ogni forma di violenza, intimidazione o minaccia contro chi opera al servizio della collettività deve essere respinta con determinazione e contrastata con tutti gli strumenti della legge. Allo stesso tempo rivolgiamo un appello a tutta la cittadinanza: ora più che mai è necessario un impegno comune per la legalità, il rispetto reciproco e il dialogo civile, valori indispensabili per la tutela delle persone e il corretto e pieno funzionamento delle nostre istituzioni democratiche. La Scuola “Pentimalli Paolo VI Campanella” conferma per tutto ciò la propria piena disponibilità a collaborare con l’Istituzione Municipale e con le forze dell’ordine, per promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della legalità e della convivenza civile. Tale congiunta azione, già avviata attraverso percorsi formativi ed educativi rivolti agli studenti e all’intera comunità scolastica, proseguirà senz’altro con rinnovato slancio e dedizione, attraverso interventi specifici e strutturati volti alla promozione dei valori della giustizia, della cittadinanza attiva e della responsabilità civile.