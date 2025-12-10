Oppido Mamertina, operazioni dei Carabinieri Forestali contro tagli boschivi irregolari e furto di materiale legnoso

Nella mattinata di ieri, presso la caserma dei Carabinieri di Altomonte, si è svolto un evento speciale che ha visto protagonisti i bambini delle scuole elementari del posto e i militari dell’Arma. In un clima di gioia e condivisione, i più piccoli hanno aiutato i Carabinieri ad addobbare l’albero di Natale, trasformando la sede istituzionale […]