

OPPIDO MAMERTINA: IL SINDACO GIUSEPPE MORIZZI CHIEDE L’IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEI 10 POSTI LETTO DI OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CUI ALLA DELIBERA ASP N. 329/2025.

In data odierna abbiamo appreso dello svuotamento del nosocomio Maria Pia di Savoia, ad oggi non ancora riconvertito in Ospedale di comunità, e del trasferimento di pazienti e personale a Gioia Tauro.

Il Sindaco, Giuseppe Morizzi, in un’intervista rilasciata a Mamertina TV, ha espresso tutto il suo rammarico verso l’ennesimo scippo di una struttura che doveva ridare fiducia e cure a un territorio dimenticato.

La notizia di oggi ha evidenziato un fatto molto grave e cioè che è stato totalmente disatteso, da chi ha disposto il trasferimento, quanto stabilito nella Delibera del Direttore generale Asp n. 329 del 21 marzo scorso che stabiliva: