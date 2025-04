Oppido Mamertina, chiusura ufficio postale il rammarico del sindaco Morizzi

Avendo avuto comunicazione ufficiale della chiusura dell’Ufficio Postale di Oppido Mamertina per il periodo 05.04.2025-09.05.2025 per lavori infrastrutturali rientranti nel progetto POLIS, l’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina conferma il proprio rammarico sulla decisione assunta dai vertici di POSTE ITALIANE SPA, per come già più volte espresso sia per le vie brevi che formalmente ai Responsabili della Direzione di Filiale di Reggio Calabria.

Tale scelta, infatti, in un territorio come il nostro che comprende 3 Frazioni, ben distanti dal centro e una popolazione anziana molto elevata, che fruisce quotidianamente dei servizi postali, appare assolutamente inopportuna e foriera di notevoli disagi e disservizi all’intera comunità.

Tanto più che il Sindaco aveva avanzato alla Direzione di Poste Italiane la proposta di realizzare una stazione postale mobile per i servizi di base quali il ritiro della pensione e il prelievo di contante, offrendo la disponibilità del suolo pubblico e il supporto logistico con personale comunale, purtroppo, al momento invano, vista la scelta fatta!

Oltretutto, viene identificato quale ufficio più vicino quello sito nel Comune di Varapodio, che dista circa 4 Km. da Oppido Mamertina centro e il doppio dalle Frazioni di Castellace e Piminoro, una distanza importante se si pensa che la maggior parte dell’utenza non ha possibilità di spostamenti in auto e dovrebbe quindi ricorrere a terzi.

Ciò detto, rinnoviamo la proposta fatta agli Organi decisionali di Poste Italiane SPA invitandoli a rivedere la decisione della chiusura, seppur temporanea, dell’Ufficio Postale di Oppido Mamertina, manifestando massima collaborazione e disponibilità dell’ente comunale, esprimendo ancora una volta sentimenti di delusione e preoccupazione qualora la scelta fatta fosse ritenuta irrevocabile.