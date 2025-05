Operazione “Millennium”, il plauso della politica per l’attività contro la ‘ndrangheta della Dda di Reggio Calabria

Operazione Millennium, il Pd Calabria: “Pieno apprezzamento, lotta alla ’ndrangheta è priorità assoluta”

“Il Partito democratico della Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, esprime pieno apprezzamento per l’operazione ‘Millennium’, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dai carabinieri, che ha portato all’arresto di 97 persone collegate a potenti cosche della ’ndrangheta attive in Calabria e nel Nord Italia”. Lo si legge in una nota ufficiale del Pd Calabria, che sottolinea: “Ferma restando la presunzione d’innocenza quale principio costituzionale, il lavoro della magistratura e degli investigatori, che ha richiesto anni di indagini e l’impiego di oltre mille militari, ha messo in luce ancora una volta la pervasività, la forza collettiva e la struttura ramificata della ’ndrangheta, capace di incidere a fondo sul tessuto economico, sociale e istituzionale della nostra regione”. “Particolarmente gravi, oltre ai reati legati al traffico internazionale di stupefacenti e alle estorsioni, sono – evidenziano i dem calabresi – gli elementi emersi sul condizionamento delle elezioni e sui tentativi di inquinare i processi. Si tratta di segnali che confermano quanto la criminalità organizzata continui a rappresentare una minaccia concreta per la democrazia. Il Pd Calabria ribadisce la necessità di un impegno totale e senza tentennamenti nella lotta alla criminalità organizzata, che deve vedere unite le istituzioni, la politica, la società civile e ogni presidio democratico. La legalità è il fondamento dell’azione pubblica e – concludono i dem – della convivenza civile”.

Pietro Molinaro (FdI) su operazione antindrangheta Millenium

“L’operazione ‘Millennium’ che evoca la dimensione temporale e strutturale della rete criminale colpita con radici profonde e una capacità di adattamento, rappresenta una risposta straordinaria dello Stato alla pervasività della ‘ndrangheta, che continua a operare con una struttura unificata e ramificata su tutto il territorio nazionale. I 97 arresti eseguiti in numerose province italiane dimostrano che la criminalità organizzata calabrese non è un fenomeno locale, ma una minaccia sistemica che richiede sempre di più un’azione coordinata, continua e determinata perchè capace di operare su scala nazionale con metodi mafiosi e strategie criminali sofisticate. Esprimo il massimo apprezzamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e a tutte le forze dell’ordine coinvolte per la professionalità e il coraggio dimostrati. per l’eccezionale lavoro investigativo. È grazie anche ad operazioni come questa che si riafferma la presenza forte e concreta dello Stato.” Il sequestro di società utilizzate per il riciclaggio conferma quanto sia fondamentale colpire anche gli interessi economici delle cosche. Nell’imminenza del ricordo della strage di Capaci, questa operazione ci ricorda che la lotta alle mafie è ancora oggi una priorità assoluta. La Calabria onesta è al fianco dello Stato, e non arretrerà di un passo.”