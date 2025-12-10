Operazione anti-‘Ndrangheta, 3 arresti e sequestrati beni per oltre 1 milione di euro

CROTONE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di tre indagati ritenuti a vario titolo appartenenti o collegati ad un clan di ‘ndrangheta operante nella provincia di Crotone, ma con proiezioni in altre province calabresi e nazionali. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione ha visto impegnati oltre 30 militari, coadiuvati da unità cinofile.

I tre indagati, raggiunti da ordinanze di custodia in carcere o agli arresti domiciliari, devono rispondere di associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, con l’aggravante mafiosa. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. I sequestri hanno riguardato società, ditte individuali, immobili, rapporti bancari, autoveicoli e motoveicoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla Procura distrettuale, l’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista avrebbe operato attraverso una capillare ramificazione nel settore del food e beverage, con interessi economici in noti esercizi commerciali situati sul lungomare crotonese.

Le indagini hanno evidenziato l’impiego di articolate schermature societarie e di prestanome finalizzati a eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale, che colpisce le concentrazioni di ricchezza accumulate nel tempo dalla criminalità organizzata, nonché il ricorso a condotte tipiche del metodo mafioso, caratterizzate – secondo gli elementi acquisiti – da comportamenti intimidatori e minacciosi diretti a consolidare un assetto di oligopolio commerciale nel settore di riferimento.

– Foto Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).