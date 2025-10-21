Occhiuto: Fiorita nuovo presidente Arrical, ok collaborazione per il bene della Regione

“L’assemblea dei sindaci di Arrical ha eletto all’unanimità Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, città capoluogo della Regione, nuovo presidente dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria.

Subito dopo la vittoria alle elezioni regionali avevo espresso la volontà di avviare un percorso di pacificazione tra le diverse forze politiche calabresi, pur nel rispetto delle legittime sensibilità di ciascuno, con l’unico e prioritario obiettivo di lavorare insieme per il bene della nostra Regione.

Il passaggio odierno, per il quale ringrazio in particolare i sindaci di centrodestra, rappresenta un primo, importante e significativo passo in questa direzione.

Auguro buon lavoro al sindaco Fiorita e all’intera assemblea di Arrical.

Ritengo estremamente positivo che, in settori strategici per i servizi ai cittadini, si possa costruire una collaborazione leale e concreta, capace di offrire le migliori risposte possibili alla nostra comunità”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.