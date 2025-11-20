Occhiuto: “cordoglio per scomparsa Morace, Calabria perde grande giornalista”

”Profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Morace.

La Calabria perde una delle sue firme più autorevoli, un maestro del giornalismo che ha saputo raccontare con passione e rigore la storia sportiva del nostro Paese.

Nel corso della sua lunga carriera, che lo ha visto alla guida di testate prestigiose come Corriere dello Sport, Guerin Sportivo e Domani della Calabria, ha saputo ispirare generazioni di giornalisti con professionalità e dedizione.

Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze della Giunta regionale”.