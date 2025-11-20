Occhiuto: “cordoglio per scomparsa Morace, Calabria perde grande giornalista”
Nov 20, 2025 - redazione
”Profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Morace.
La Calabria perde una delle sue firme più autorevoli, un maestro del giornalismo che ha saputo raccontare con passione e rigore la storia sportiva del nostro Paese.
Nel corso della sua lunga carriera, che lo ha visto alla guida di testate prestigiose come Corriere dello Sport, Guerin Sportivo e Domani della Calabria, ha saputo ispirare generazioni di giornalisti con professionalità e dedizione.
Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze della Giunta regionale”.