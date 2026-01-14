Occhiuto: “cordoglio Giunta per scomparsa madre vice presidente Mancuso”Cordoglio anche del presidente del Consiglio regionale Cirillo
Gen 14, 2026 - redazione
“A nome della Giunta regionale della Calabria, desidero esprimere il più sincero e profondo cordoglio al vice presidente Filippo Mancuso per la scomparsa della sua amata madre.
In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, con la speranza che possano trovare conforto nell’affetto di chi li circonda”.
Il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Cirillo per la scomparsa della madre del vicepresidente della Giunta Filippo Mancuso
Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, a nome dell’intera Assemblea legislativa, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della madre del Vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso.
«In questo momento di grande dolore – afferma Cirillo – desidero far giungere a Filippo Mancuso, ai suoi familiari e ai suoi cari la vicinanza mia personale e di tutto il Consiglio regionale della Calabria, unendoci al loro lutto con sentimenti di sincera partecipazione e rispetto».