Occhiuto: “buon lavoro al nuovo ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”



”Congratulazioni a Salvatore Cirillo, eletto alla presidenza del Consiglio regionale della Calabria, ai vicepresidenti Giamoco Crinó e Giuseppe Ranuccio, e ai segretari-questori Luciana De Francesco e Ferdinando Laghi.

A tutti i consiglieri e le consigliere, di maggioranza e di opposizione, rivolgo l’augurio di buon lavoro, nella certezza che l’Assemblea legislativa calabrese proseguirà con rinnovato slancio l’opera riformatrice avviata negli ultimi anni, in un clima di collaborazione tra le diverse forze politiche, per il bene dei cittadini e dei nostri territori”.