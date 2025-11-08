Nuovamente presa di mira l’abitazione del sindaco di Taurianova Roy Biasi. Il primo cittadino rende noto l’episodio con un video su Facebook

“Ci risiamo”. Presa nuovamente di mira l’abitazione del sindaco di Taurianova Roy Biasi, dove una persona con il cappuccio del giubbotto in testa si avvicina al cancello, nella notte, citofona e scappa. Di primo acchito potrebbe trattarsi di uno scherzo come si faceva una volta quando si era ragazzini, ma se la storia si ripete e ad essere preso di mira un sindaco, qualche preoccupazione è d’obbligo, così come anche una riflessione: si tratta di uno stupido scherzo o c’è dell’altro, come ad esempio qualche mandante?

Oltremodo un’azione del genere, a prescindere da cosa ne uscirà fuori, rischia di ledere seriamente la tranquillità di una famiglia perché quando senti il citofono in orari strani, e soprattutto quando non è la prima volta che accade, non c’è da stare tanto tranquilli, metti poi l’obiettivo è un primo cittadino, la situazione inizia ad essere preoccupante.

Da quello che siamo riusciti a sapere, sembra che le indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine con l’acquisizione delle immagini delle videocamere in tutte le zone circostanti dell’abitazione, ovvero dalla strada che porta da Taurianova fino all’abitazione del sindaco che fa parte del Comune di Terranova Sappo Minulio. Attendiamo gli esiti che sicuramente avranno dei riscontri positivi per l’individuazione quantomeno dell’autore del gesto.

Riportiamo integralmente il post sul profilo Facebook del sindaco Biasi:

“ZOMBIE/VIGILIACCHI DI NUOVO IN AZIONE: ECCO IL VIDEO CHE LI MOSTRA ALL’OPERA PRESSO LA MIA ABITAZIONE

Ci risiamo!!!

Nel video che mostro in pubblico per la prima volta, si vede il nuovo attentato notturno alla mia tranquillità e a quella della mia famiglia.

Ho provveduto a sporgere una nuova denuncia e le forze dell’ordine oltre a garantirmi il loro sostegno stanno valutando ogni possibile indizio per assicurare alla giustizia gli autori di queste vere e proprie intimidazioni.

È ormai evidente che siamo davanti ad una sfacciata escalation, anche dal valore altamente simbolico e non solo, che ci fa tornare ad un passato oramai dimenticato.

A questo punto, all’opinione pubblica si impongono una serie di domande: chi sono questi vigliacchi/zombie delle tenebre?

Chi si prende la briga di fare queste losche azioni, lo fa autonomamente o si muove per un disegno deciso da altri?

A che scopo si impegnano in queste ripetute intimidazioni con il rischio molto concreto di essere scoperti?

Io a questi quesiti ne aggiungo un altro personale, visto che tutto ha avuto inizio dopo l’annuncio dell’intenzione di ricandidarmi alla guida di Taurianova: intendono colpire il sindaco come istituzione oppure intendono colpire la persona Roy Biasi, futuro candidato a sindaco, per sperare di farlo desistere da tale intento? A VOI LE CONSIDERAZIONI.”