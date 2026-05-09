“Notre Dame de Paris” incanta Reggio Calabria: trionfo al PalaCalafiore per la prima firmata da Ruggero Pegna

Grande successo per la prima serata di al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove ieri sera il celebre colossal musicale portato in Calabria dal promoter Ruggero Pegna è stato accolto con entusiasmo da un pubblico numeroso e caloroso.

L’imponente produzione firmata da David e Clemente Zard ha inaugurato la tre giorni reggina davanti a migliaia di spettatori provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia, confermando ancora una volta il forte legame tra il pubblico del Sud e uno degli spettacoli più amati della storia del teatro musicale internazionale. ￼

Sin dalle prime note de “Il tempo delle cattedrali”, il pubblico del Palacalafiore è stato trascinato in un viaggio emozionante tra musica, danza, scenografie spettacolari e interpretazioni intense. Applausi a scena aperta hanno accompagnato le performance del cast storico, con protagonisti amatissimi come Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci nei panni di Frollo, Graziano Galatone come Febo ed Elhaida Dani nel ruolo di Esmeralda. ￼

Lo spettacolo, con le musiche senza tempo di Riccardo Cocciante, continua a emozionare intere generazioni grazie a una miscela perfetta di poesia, modernità e grandi temi universali come amore, emarginazione e libertà. La nuova versione del tour 2026 presenta inoltre scenografie rinnovate e un allestimento ancora più spettacolare, capace di trasformare il grande palco del Palacalafiore in una vera cattedrale di emozioni. ￼

Soddisfazione anche per Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento in Calabria, che ha sottolineato l’eccezionale risposta del pubblico e l’importante ricaduta economica e turistica per la città dello Stretto. L’evento, infatti, sta richiamando migliaia di persone, contribuendo a riempire hotel, ristoranti e attività commerciali del territorio. ￼

Dopo il trionfo della prima serata, cresce ora l’attesa per i prossimi appuntamenti in programma fino al 9 maggio, con il Palacalafiore pronto a vivere altre serate di grande spettacolo e partecipazione.