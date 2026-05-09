Doppia operazione in Calabria, arrestati un evaso e un estortore

Doppia operazione dei carabinieri nel Crotonese: nella stessa mattinata, i militari del Comando provinciale di Crotone hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, portando in carcere due uomini residenti nella provincia. A Scandale, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo del posto, già noto alle forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone. La condanna — un anno e otto mesi di reclusione — riguarda il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Crotone. A Cotronei, invece, i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione, anch’esso emesso dalla Procura crotonese. Il destinatario, già censito dalle forze dell’Ordine, dovrà scontare tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di estorsione commesso nel 2018. Anche lui è stato condotto nel carcere di Crotone. Le due operazioni rientrano nell’attività quotidiana dell’Arma sul territorio provinciale, orientata tanto alla prevenzione dei reati quanto alla puntuale esecuzione dei provvedimenti giudiziari.