Norris domina il venerdì di libere ad Abu Dhabi

“Le persone con disabilità e le loro famiglie affrontano ogni giorno barriere visibili e invisibili, ostacoli che non hanno a che fare solo con le condizioni di salute, ma con la solitudine, le difficoltà economiche, la mancanza di servizi, le distanze dai luoghi di cura”. A ribadirlo, oggi, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, […]