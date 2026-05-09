Non si fermano le intimidazioni nel Vibonese, presa di mira a colpi d’arma da fuoco l’auto di un cameriere
Mag 09, 2026 - redazione
Ancora un raid a colpi di arma da fuoco nel Vibonese. La notte scorsa sono stati esplosi diversi proiettili all’indirizzo dell’auto di un cameriere, parcheggiata sotto la sua abitazione, nel centro abitato di San Gregorio d’Ippona. Le indagini sono condotte dai carabinieri che non escludono alcuna pista. L’attentato segue di poche ore la fiaccolata contro la criminalità avvenuta nella zona industriale a seguito degli attentati a diverse aziende del territorio.