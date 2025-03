Nesci (Fdi-Ecr): “Rafforzare i Diritti dei Passeggeri Aerei e Garantire un’Assistenza Adeguata”

Il deputato europeo Denis Nesci, supportato dagli eurodeputati Stefano Cavedagna, Daniele Polato e Maria Teresa Vivaldini, ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per affrontare le difficoltà dei passeggeri aerei nell’accedere a canali di contatto diretti e efficaci per segnalare disservizi e far valere i propri diritti, in particolare in caso di cancellazioni, ritardi o problemi di rimborso.

L’interrogazione evidenzia che molte compagnie aeree hanno ridotto o eliminato il supporto telefonico ed e-mail, costringendo i passeggeri a usare chatbot o moduli online, che spesso non rispondono adeguatamente. Questo mina il diritto dei consumatori a un’assistenza tempestiva, come previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Nesci chiede di garantire che le compagnie aeree offrano canali di contatto diretti e facilmente individuabili e propone l’introduzione di linee guida europee per standardizzare le modalità di assistenza. Inoltre, l’interrogazione richiede alla Commissione se siano state ricevute segnalazioni da parte dei consumatori e quali misure siano previste a livello europeo.

“Le compagnie aeree devono garantire un’assistenza tempestiva ed efficace. I consumatori hanno diritto a risposte chiare e a supporto adeguato, in linea con gli standard europei”, ha dichiarato Denis Nesci.

Questo intervento mira a rafforzare la protezione dei consumatori e a garantire che il mercato aereo continui a funzionare correttamente, tutelando i diritti degli utenti.