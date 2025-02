Nesci (Fdi-ECR) a Versace: “Più che consultare Google Maps, bisognerebbe conoscere meglio il territorio”

Quando la missione è portare avanti un territorio e il suo sviluppo, non ci sono problematiche che “riguardano” esclusivamente un ruolo piuttosto che un altro, ma bisogna avere una “contezza” degli argomenti di rilievo. Se avesse applicato questa mentalità, il Vice Sindaco si sarebbe senza dubbio accertato che, sebbene un tratto di strada attraversi la Provincia di Vibo Valentia, la competenza ricade anche sulla Città Metropolitana che lui rappresenta. Questo cambia, ovviamente, l’impostazione della soluzione al problema. Citando Google Maps, che sembra essere la fonte di conoscenza del territorio, potrà verificare che all’altezza del SP9 89020 San Pietro di Caridà RC, Italia (coordinate: 38°29’49.5″N 16°11’24.0″E) quel tratto stradale non rientra nei lavori previsti dalla Provincia di Vibo Valentia. Chi mi invita a studiare geografia è lo stesso Carmelo Versace che si vantava di aver realizzato lavori di bitumazione sul SP9? https://www.reggiotoday.it/politica/reggio-calabria-lavori-strada-stilo-mangiatorella-versace.html

Ci si chiede con quale competenza abbia iniziato i lavori, alla luce della sua più recente dichiarazione sulla competenza stradale. Ci si chiede anche quale sia l’opinione del Sindaco Falcomatà. Emerge, a parere di chi scrive, dalle parole del Vice Sindaco, un tentativo di de-responsabilizzarsi agli occhi dell’opinione pubblica, tentando un “scarica barile”. Ciò che esula dal controllo di chiunque non deve lasciare spazio all’incuria, ma deve trovare soluzioni flessibili per tutelare tutti i cittadini.

Voglio ricordare che conosco bene le vicissitudini dell’area, poiché sono stato personalmente impegnato a far pervenire i disagi a chi di competenza tramite svariati mezzi di comunicazione ufficiali e sono pronto, in modo tempestivo, a continuare a farlo. Sembra però che i solleciti personalmente proposti alle autorità competenti non abbiano raggiunto il loro scopo. Questa deve essere l’occasione per trovare una concreta soluzione al problema di fondo: le incompiute.

Colgo inoltre l’occasione per invitare il Vice Sindaco Versace a venire a discutere, in un convegno che organizzerò, come relatore per un importante tema sullo sviluppo delle zone rurali attraverso la politica di coesione, proprio di questi temi. Ho già iniziato il mio lavoro su questo fronte chiedendo nelle sedi opportune un confronto con tutti gli esponenti delle Regioni del Sud per raccogliere le loro voci e riuscire a tradurle in azioni concrete e lungimiranti, a prescindere dal colore politico. Visto che si vanta di aver risolto tutti i problemi infrastrutturali della Città Metropolitana, avrà l’occasione per dirci come aiutare lo sviluppo delle zone rurali. Il lavoro da impostare toccherà sicuramente temi fondamentali, tra cui le infrastrutture.

Ritengo che questo sia il vero lavoro di cui il nostro territorio ha bisogno, e non trovare motivazioni che vanno al di là dell’impegno quotidiano che un rappresentante deve mettere al servizio della sua gente. È sempre per questo che sto parlando dei miei sforzi, per lasciare il messaggio che non esiste campanilismo né politico né territoriale.

In vista della candidatura di Reggio Calabria come Capitale della Cultura 2027, vogliamo portare tutti insieme il risultato a casa o continuiamo a fare polemiche sterili? Io sono qui, qualunque sia la risposta a questo quesito.