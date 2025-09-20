Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile
Set 20, 2025 - redazione
Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile.
Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i Circoli del territorio, esprime la più ferma condanna per questo gesto di intolleranza e violenza, che non colpisce soltanto la nostra comunità politica ma l’intera città, perché attentare a una sede di partito significa tentare di intimidire chi liberamente manifesta le proprie idee.
A nome di tutto il Coordinamento provinciale e dei Circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria, esprimiamo piena solidarietà al presidente Antonio Messina e a tutti gli iscritti del Circolo di Villa San Giovanni, ribadendo che simili episodi non riusciranno a fermare l’impegno, la passione e la determinazione con cui quotidianamente portiamo avanti il nostro progetto politico.
Manifestiamo altresì fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, certi che sapranno fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vile e vigliacco.
La violenza e la barbarie non troveranno mai spazio nella nostra azione. Risponderemo, come sempre, con la forza delle idee, del confronto e della democrazia.
Fratelli d’Italia
Federazione Provinciale di Reggio Calabria
Il Presidente provinciale
Dott. Bruno Squillaci