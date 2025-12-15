Nel Catanzarese sequestrati 150kg di alimenti irregolari

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Catanzaro, insieme ai Reparti Speciali del NAS e del NIL, hanno passato al setaccio il territorio provinciale per garantire la sicurezza alimentare. Nel corso dei numerosi controlli, in tre casi, sono state riscontrate gravi irregolarità.

La prima a Soverato, dove al mercato settimanale, un controllo tecnico con la partecipazione dell’ASP di Catanzaro ha portato alla scoperta di 40 chili di prodotti alimentari vari e di 30 litri di olio d’oliva privi della necessaria tracciabilità. Tutto è stato immediatamente sequestrato e al responsabile è stata comminata una sanzione da 11.000 euro.

La seconda a Soveria Mannelli, dove in un supermercato locale, il NAS di Catanzaro ha individuato 82 chili di insaccati e formaggi senza alcuna indicazione di rintracciabilità. Anche in questo caso, la merce è stata sequestrata.

La terza a Cropani, dove i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, con il prezioso contributo del NAS e del NIL, hanno individuato un supermercato con diverse carenze igienico sanitarie in materia di tracciabilità, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, nonché accertato l’impiego di un lavoratore irregolare. Sequestrati oltre 9 chili di alimenti e sanzione amministrativa di 10mila euro irrogata al titolare.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).