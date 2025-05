‘Ndrangheta nell’inchiesta “Petrolmafie” in Calabria, quattro condanne definitive in Cassazione. Tutti i Nomi

CLAAI – Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, città Metropolitana , settore Autoriparatori, informa le imprese del comparto di un’imminente e cruciale riunione di categoria. L’incontro si terrà il 13 Maggio 2025, alle ore 18:30, presso la sala riunioni MCL in Gioia Tauro, Via Lomoro n° 18 (sopra Bar Astor), e rappresenta un’opportunità fondamentale per […]