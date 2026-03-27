‘Ndrangheta, indagine su prima “locale” a Roma, condanne per 240 anni. Vincenzo Alvaro condannato a 24 anni

Il tribunale di Roma ha disposto condanne per 240 anni di carcere nel procedimento dell’inchiesta ‘Propaggine’ della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e della Dia sulla prima ‘locale’ di ‘ndrangheta nella Capitale. In totale gli imputati erano una quarantina. La pena più alta è stata inflitta al boss Vincenzo Alvaro con 24 anni di carcere. Contestate, a vario titolo, le accuse di associazione mafiosa, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, fittizia intestazione di beni, truffa ai danni dello Stato aggravata dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta, riciclaggio aggravato, favoreggiamento aggravato e concorso esterno in associazione mafiosa. (Ansa)

