‘Ndrangheta, controllo asfissiante di una cosca calabrese, chiesto il processo per 57 indagati anche per condizionamenti elettorali

a Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di 57 persone implicate nell’inchiesta Ostro, contro la pervasività della cosca Gallace di Guardavalle.

A vario titolo vengono contestati i reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno, voto di scambio politico-mafioso, minacce, estorsione, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti.

Secondo l’accusa la cosca era dotata di molte armi, tanto da importare anche fucili da guerra da Serbia e Montenegro, e capace di esercitare un controllo capillare e asfissiante sul territorio del Basso Jonio catanzarese.

In particolare, il gruppo legato ad Antonio Paparo avrebbe condizionato le elezioni amministrative di Badolato nell’ottobre 2021.

Un accordo illecito tra Paparo, il sindaco Nicola Parretta e il vicesindaco Ernesto Maria Menniti, secondo l’accusa, avrebbe consentito a Parretta di vincere le elezioni permettendo a Paparo di inserirsi nelle attività dell’ente grazie anche alla nomina del figlio Maicol a presidente del Consiglio comunale.

Parti offese sono state dichiarate lo Stato, il Comune di Badolato e sei persone fisiche.

Il gip Gilda Danila Romano ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo nove gennaio. (Ansa)