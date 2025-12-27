Natale ad Africo: laboratori creativi per bimbi e famiglie

I laboratori creativi animano il Natale ad Africo, coinvolgendo bambini e famiglie in momenti tradizionali e incontri intergenerazionali. I piccoli imparano che la vera felicità nasce dal donare senza aspettative, trasformando un semplice biglietto in un abbraccio autentico. Questa lezione, sostenuta da gesti concreti, insegna altruismo e gentilezza come pilastri della crescita personale.Iniziative come “Natale ad Africo” rafforzano il senso di comunità nella cittadina locridea, dove valori come la solidarietà si tramandano con l’esempio, radicati nella tradizione calabrese. Martedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, i bambini sono stati protagonisti di una camminata solidale lungo la stradina dei Murales – realizzata dall’associazione Do ut Des su impulso di Rosa Lucisano – e, a seguire, nella sala del consiglio comunale, hanno acceso la “Cassetta dei

Desideri”.Un gesto semplice per sognare insieme, tra giochi, sorprese e tanta voglia di stare uniti. L’emozionante progetto, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Modaffari con la collaborazione dei giovani del Servizio Civile, della Pro Loco, dell’Oratorio ANSPI e dell’associazione Do ut Des per il progetto Leo, trasmette calore comunitario e valori educativi. Le iniziative proseguiranno fino al 5 gennaio 2026, con il concerto finale della band live “Beat 90”.

Il sindaco Domenico Modaffari