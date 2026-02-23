Momenti di follia ad Anoia, una sparatoria per un parcheggio ha causato tre feriti. Arrestato l’autore

Momenti di paura e grande tensione oggi pomeriggio ad Anoia, dove nel piccolo centro della Piana di Gioia Tauro si è consumata una sparatoria che ha provocato il ferimento di tre persone. Il motivo, secondo alcune indiscrezioni, sembra che sia stata per un parcheggio di un mezzo che avrebbe impedito il passaggio dell’uomo resosi responsabile della sparatoria. Uno screzio tra vicini. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale, ma fortunatamente non destano in gravi condizioni. L’uomo, autore della sparatoria, sempre da notizie tutte da confermare, avrebbe tentato la fuga ma sarebbe stato fermato immediatamente dalle forze dell’ordine. Su tutta la vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica che ha portato al gesto estremo e folle, senza trascurare alcun dettaglio e ascoltando anche dei testimoni per ricostruire quanto accaduto.