Molochio: l’AVIS incontra i giovani del Servizio Civile Universale

Si è svolto ieri all’interno dell’aula consiliare del Comune di Molochio l’incontro formativo promosso dall’associazione Avis con i ragazzi del Servizio Civile Universale, dedicato alla comunicazione efficace nel mondo AVIS, con un focus particolare sull’importanza della donazione e sul coinvolgimento delle nuove generazioni.

L’incontro, pensato e voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Presidente dell’Avis Molochio – Carmine Malivindi, è stato presieduto dal dott. Sergio Conti esperto ed addetto alla comunicazione di AVIS – Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha condiviso con i giovani volontari l’importanza ed il valore di una buona comunicazione, fatta dalla costruzione di una messaggi chiari, in un’epoca storica in cui vi è a disposizione il potente strumento dei social media.

Un dialogo dinamico tra i giovani volontari del Servizio Civile Universale e i membri di AVIS, che hanno illustrato come una comunicazione ben strutturata possa non solo aumentare la consapevolezza ma anche suscitare un impatto positivo sulle persone, incoraggiandole a diventare donatori di sangue.

Il dott. Conti durante la mattinata ha fornito importanti input relativi alle migliori pratiche da applicare per diffondere consapevolezza sull’importanza della donazione.

AVIS da oltre 90 anni, attraverso una rete di donatori, si impegna per garantire la disponibilità di sangue a chi ne ha bisogno in maniera del tutto gratuita e si rivolge a tutti, in particolare ai giovani, per sensibilizzarli alla cultura della solidarietà e della responsabilità civica.

I volontari, hanno potuto vivere l’esperienza della donazione attraverso l’utilizzo di un visore, che li ha “trasportati” all’interno dell’autoemoteca AVIS, ove li attendeva un viaggio virtuale che li ha accompagnati nell’esplorazione del flusso sanguigno come se fossero una cellula del sangue stessa.

L’evento fa parte di una serie di attività rivolte ai giovani che si stanno impegnando nel Servizio Civile Universale a Molochio, con l’obiettivo di formarli non solo come professionisti, ma anche come cittadini attivi e consapevoli.