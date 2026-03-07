Molochio, Il gruppo “Primavera”, “Se questa non è conoscenza approssimativa…”

Si è tenuto ieri venerdì 6 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso il Tribunale Civile di Palmi un incontro-dibattito dal titolo “Omessa dichiarazione di redditi illeciti e loro tassazione. Sulla legittimità della nuova frontiera del diritto penale tributario”. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine degli Avvocati di Palmi in collaborazione con la Camera […]