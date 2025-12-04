Miserendino, “Calabria supera target telemedicina e pronto soccorso, non perderemo neanche un euro di fondi Ue”

“Agenas ha attestato con la nota protocollo 12667/2025 il superamento dell’obiettivo del Pnrr relativo ai servizi di telemedicina in termini di persone assistite con strumenti di teleassistenza.

In particolare l’obiettivo prevedeva di assistere al trenta settembre 2025 almeno 2827 persone; la Calabria non solo raggiunge l’obiettivo ma arriva a superarlo con 3023 persone assistite.

Il percorso è per la Calabria solo un primo passo verso uno sviluppo sempre maggiore degli strumenti di telemedicina che potranno essere un volano per una sanità sempre più attenta ai bisogni degli assistiti e che tiene in considerazione l’orografia di una regione particolarmente complicata come la Calabria.

Con tali strumenti laddove clinicamente e tecnologicamente possibile si può infatti arrivare a prendersi in carico le persone anche a domicilio ad esempio attraverso una televisita.

Su questo progetto Azienda Zero sta accelerando in collaborazione con tutte le Aziende sanitarie per attivare nei prossimi mesi i servizi di televisita, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio come dimostra il target appena raggiunto.

Due importanti notizie dunque: la Calabria supera i target Pnrr per la telemedicina e, come riferito in una precedente comunicazione, per i DEA con particolare riferimento per i pronto soccorso. Stiamo procedendo nella giusta direzione e non perderemo un solo euro dei fondi europei messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“La Regione Calabria, con il decreto n. 18419 del 3 dicembre 2025, annuncia di aver completato la digitalizzazione degli undici Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello presenti nelle Aziende sanitarie calabresi.

Un risultato importante, che permette di rispettare pienamente uno dei target europei previsti dalla Missione 6 Salute.

Le certificazioni internazionali HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) inviate alle Aziende del servizio sanitario regionale, raccolte nel decreto del settore “Edilizia sanitaria e investimenti tecnologici”, confermano che tutte le aziende sanitarie hanno incrementato il loro livello di maturità digitale.

Con un investimento di oltre 54 milioni di euro, si è avviato un ampio programma di modernizzazione tecnologica rendendo disponibili diversi sistemi informativi, integrandoli tra loro con azioni finalizzate a migliorare la qualità delle cure e la tempestività degli interventi.

La Cartella Clinica Elettronica (CCE) oggi è disponibile in tutte le aziende sanitarie e verrà estesa a tutti i reparti e ambulatori in tutti gli ospedali calabresi nei prossimi mesi.

Fino a qualche anno fa c’era il deserto, e le aziende sanitarie erano sprovviste addirittura di un collegamento ad internet; oggi possiamo dire di avere una rete digitalizzata.

Gli interventi hanno interessato tutti gli ospedali della Calabria.

Il raggiungimento del target rappresenta un traguardo strategico per la sanità calabrese.

Tanto resta ancora da fare, ma tanto è stato fatto e stiamo continuando a fare”.

Così Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero.