Mimma Zenone: la dimostrazione come l’arte non ha barriere



Una grande partecipazione di cittadini e studenti Sabato mattina nella Chiesa di San Francesco di Polistena ha fatto da cornice alla mostra di pittura di Mimma Zenone la quale ci ha anche emozionato con la sua presenza e il suo intervento.

Un viaggio attraverso i colori, la resilienza e la forza interiore di una artista che dimostra che non esistono barriere difronte alla volontà di chi crede che l’Arte possa rappresentare uno strumento di riscatto e di espressione dei propri sentimenti.

Un evento promosso dall’Associazione Civicamente, cultura e solidarietà, diretta dalla Presidente Vincenza Armino la quale non ha risparmiato le belle parole e anche qualche sua poesia, per Mimma la quale racconta, attraverso i suoi dipinti, non solo se stessa, ma anche le emozioni di una persona che non si è mai arresa alla disabilità. Gli applausi di tanti giovani studenti hanno suggellato un rapporto di amore e di vicinanza nei confronti di una artista che tocca le corde dei nostri sentimenti.

L’associazione Civicamente era presente all’iniziativa con tutti i suoi soci ed è toccato al Dottore Cesare Laruffa testimoniare la volontà di

“ abbattere i pregiudizi e guardare alla fragilità come una diversa e preziosa espressione della vita”.

La cantante Caterina Francese ha fatto da cornice in una mattinata fatta di emozioni e anche di tanta solidarietà.

Maria Multari ha voluto testimoniare con la sua presenza e con il suo intervento come a Polistena, la disabilità diventa una forza e un esempio per tutti.

La presenza del Maestro Luciano Tigani e di Emma Guerrisi non sono passati inosservati e Civicamente, da pochi mesi dalla sua nascita, ha saputo raccogliere le energie migliori della nostra realtà lanciando il progetto “Dopo di noi” che attraverso i laboratori inclusivi guarda alle persone che hanno bisogno di sostegno.

La tappa di oggi segna un traguardo che resterà nella storia di un popolo che ha fatto della solidarietà un progetto di vita.

Aldo Polisena