Mille chilometri a piedi “per grazia ricevuta”: arrivo a Terranova Sappo Minulio il 1 maggio. Servizio di Graziano Tomarchio. VIDEO

Mille chilometri a piedi “per grazia ricevuta”

È previsto per il prossimo 1° maggio l’arrivo a Terranova Sappo Minulio di Nunzio e Massimo Malivindi. I due fratelli, partiti dal Santuario di San Luca a Bologna, stanno percorrendo 1.000 km a piedi come ringraziamento per la guarigione della sorella Carmela e per sostenere la ricerca contro il tumore al seno con la fondazione Komen Italia.

Il lungo cammino si concluderà solennemente presso il Santuario del Santissimo Crocifisso, suggellando un’impresa che unisce fede e solidarietà.

Nei nostri servizi, ascoltiamo ora le parole del Primo Cittadino di Terranova Sappo Minulio, intervistato da Graziano Tomarchio.