Milia (FI): “Gianluca Parisi convocato in Nazionale Italiana di Calcio a 5 orgoglio reggino” 

“È motivo di grande orgoglio per tutta la città vedere un nostro concittadino rappresentare l’Italia in un palcoscenico così prestigioso”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, a seguito della convocazione del portiere reggino Gianluca Parisi, scelto dal tecnico della Nazionale Italiana di Calcio a 5, Salvo Samperi, in vista delle qualificazioni per Euro2026. Parisi, infatti, parteciperà alla doppia sfida contro Malta, che si disputerà il 6 marzo a Reggio Emilia e il 13 marzo a Malta.

“Gianluca Parisi è un esempio di talento e impegno, che ha portato la nostra città a farsi notare in ambito nazionale. Questo traguardo non è solo una vittoria per lui, ma per tutta Reggio Calabria: è infatti il primo reggino della storia ad arrivare in Nazionale in una gara ufficiale di qualificazione” dichiara Milia.

“Per questo, nelle prossime settimane, darò un riconoscimento al giovane atleta reggino Parisi, nel Palazzo della città, per il suo straordinario impegno e i suoi meriti sportivi, che rendono la città orgogliosa e ci fanno guardare con speranza al futuro dello sport reggino” conclude Milia.