Messignadi, la donna di 42 anni è in grave condizioni in ospedale dopo la capovolta con la sua auto
Nov 19, 2025 - redazione
L’incidente di Messignadi che ha coinvolto una donna di 42 anni, è più grave delle previsioni iniziali. Si trova ricoverata in terapia intensiva. La donna si è ribaltata con la sua auto, sono in corso gli accertamenti per capire le cause. Il lavoro dei medici del 118 è stato straordinario.