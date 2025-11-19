Messignadi,  la donna di 42 anni è in grave condizioni in ospedale dopo la capovolta con la sua auto

“Siamo abituati a crederci davvero nelle cose che facciamo, è una forma mentis che ci ha inculcato Silvio Berlusconi e quindi è propria di Forza Italia. Quando con il Presidente Occhiuto in tempi non sospetti dicevamo che attraverso Ryanair avremmo portato tante conseguenze positive sui territori della Calabria, sapevamo cosa stavamo dicendo. Ed oggi ne […]