Messaggio al sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio da parte di don Silvio

Caro Giuseppe,

sento di doverti dire grazie a titolo personale con tanto affetto, ma con riconoscenza a nome di tutti noi palmesi, per il tuo saggio e generoso servizio verso la nostra splendida città, Che ringrazio veramente di cuore in tutte le persone che la abitano.

Certamente resterai nella storia positiva della nostra CITTÀ e della nostra terra di Calabria benedetta da DIO, ma spesso amara e bisognosa di molto impegno..

È un messaggio che rivolgo a te ed ai tuoi collaboratori, avendo vissuto a PALMI PER OLTRE 50 ANNI, MOMENTI FACILI MA ANCHE DIFFICILI, CON VERO SPIRITO DI SERVIZIO E DI TANTA FEDE e CARITÀ.

PAARLO ANCHE A NOME DEGLI OSPITI DEL CENTRO PRESENZA CHE INSIEME ABBIAMO COSTRUITO E CHE HAI DIMOSTRATO DI AMARE E STIMARE CON LE TUE DIVERSE VISITE, CON LA SPERANZA DI SAPERLO SEMPRE PROTEGGERE, NONOSTANTE LE CONTINUE DIFFICOLTÀ

AD MAIORA SEMPER.

GRAZIE!

Don silvio