Meloni “Rafforziamo Strade Sicure e velocizziamo assunzione agenti”

In un panorama amministrativo complesso come quello calabrese, la Città Metropolitana di Reggio Calabria sta emergendo come un laboratorio di resilienza e visione strategica. Al centro di questo ingranaggio troviamo la figura del Sindaco f.f. Metropolitano Carmelo Versace, la cui azione professionale e amministrativa sta già segnando un punto di svolta nella gestione del territorio. […]