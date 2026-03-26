Melicucco, inaugurazione del monumento dedicato ai raccoglitori di olive

Melicucco si prepara a vivere un momento di grande valore simbolico e comunitario. Domenica 29 marzo, alle ore 18:00, presso il Giardino 14 luglio 1936, il Gruppo GEM 1987 invita cittadini e visitatori a partecipare all’inaugurazione del monumento dedicato alla memoria delle donne e degli uomini che, per generazioni, hanno lavorato come raccoglitrici e raccoglitori di olive.

L’iniziativa nasce con l’intento di rendere omaggio a una figura fondamentale della tradizione agricola locale: lavoratrici e lavoratori che, fin dai tempi più antichi, hanno operato negli oliveti della Piana di Gioia Tauro con impegno, sacrificio e dignità. Il loro contributo è stato essenziale per il sostentamento di intere famiglie, soprattutto in un periodo storico segnato dalle difficoltà economiche e dalle profonde ferite lasciate dal dopoguerra.

Il monumento rappresenta non solo un segno tangibile di riconoscenza, ma anche un invito a custodire e tramandare la memoria collettiva e le radici culturali del territorio. La cerimonia sarà un’occasione di riflessione e condivisione per tutta la comunità.

Il Gruppo GEM 1987 ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, con un particolare riconoscimento alle aziende Mercuri Macchine per le Olive e Cirillo MECI, oltre ai giovani volontari del gruppo. Proprio questi ultimi, a partire dallo scorso novembre, si sono impegnati senza sosta anche nell’organizzazione del Presepe Vivente 2025/2026, allestito nello stesso Giardino 14 luglio 1936.

L’evento si preannuncia come un appuntamento significativo per Melicucco, capace di unire passato e presente nel segno della memoria e della gratitudine.