Meeting a Bruxelles, Cannizzaro, “Un tassello che porterò la Calabria nel mondo”

“Abbiamo raccontato la Calabria, una Calabria nuova, appetibile, diversa da quei luoghi comuni che per anni hanno condizionato il pensiero di tantissimi investitori nazionali e d’oltralpe. A Bruxelles, nella capitale d’Europa, nel cuore pulsante dell’Unione Europea, al cospetto di ambasciatori, commissari ed europarlamentari di altri Paesi, abbiamo illustrate tutte le peculiarità, le bellezze, le potenzialità ed i punti di forza della nostra terra. E le idee per il futuro. Un futuro che, fatti alla mano, grazie a tutte le misure che stiamo adottando con la filiera istituzionale targata Forza Italia che lega Bruxelles, Roma e la Calabria, ci sta proiettando ad essere punto di riferimento per tutto il Mediterraneo.”

Lo ha detto Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale del partito, in occasione dell’importante meeting tenutosi presso il Parlamento europeo, organizzato dall’eurodeputato FI-PPE, Giusi Princi, dal titolo “Calabria Straordinaria: Promozione paesaggistica, storica, culturale ed enogastronomica della Regione”, promosso dal Parlamento Europeo, dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana e dalla Regione Calabria.

“L’evento ha avuto un’enorme valenza storica – ha affermato l’Onorevole Cannizzaro – ma anche e soprattutto pragmatica, perché per la prima volta la Calabria è sbarcata formalmente ad un tavolo ufficiale europeo, ponendosi con forza all’attenzione del contesto internazionale con dati e proposte alla mano. Abbiamo illustrato il nostro progetto di Calabria e della volontà di rendere la Città metropolitana di Reggio una piccola Montecarlo d’Italia, capitale di un Mediterraneo che diventerà sempre più baricentrico nelle politiche nazionali ed europee, grazie al Piano Mattei che il governo Meloni (con in testa il Ministro degli Esteri Antonio Tajani) sta portando avanti con determinazione. Ed è proprio qui che si incastra perfettamente il nostro disegno di Reggio del futuro, che può tramutarsi in ponte naturale con Africa e Medio Oriente. Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto, dell’alta velocità ferroviaria, del Campus universitario, della nuova aerostazione e del nuovo porto, a cui si aggiungono i collegamenti veloci tra mare e montagna, come la Gallico-Gambarie, Reggio diventerà una città turistico-universitaria di livello internazionale. Non è un sogno – ha ribadito il parlamentare reggino – è una realtà realizzabile e per la quale abbiamo già ampiamente gettato le basi con i risultati portati a termine in questi ultimi anni. Mancano ancora dei tasselli (per i quali siamo già al lavoro), come l’infrastrutturazione del Porto di Saline Joniche e della zona industriale di Campo Calabro, snodo nevralgico per la cantierizzazione del Ponte. Questo spingerà diverse multinazionali ad investire nell’Area dello Stretto, attratte anche dalle zes e dell’ampliamento fisiologico di Porto e retroporto di Gioia Tauro, hub principale del Mediterraneo. Una grande capacità portuale senza precedenti, che in quella zona strategica del mondo farà gola a moltissimi.

Per quanto riguarda il traffico aereo, la prova del nove sono i dati incredibili che il traffico aereo ha registrato nell’ultimo anno in tutti e 3 gli aeroporti. Non a caso, con noi al Parlamento Europeo era presente Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ponendosi da tempo ormai come spontaneo e propositivo “ambasciatore di Calabria”, il quale ha annunciato ulteriori investimenti della sua compagnia per la rete aeroportuale calabrese.

Con questa presenza a Bruxelles – ha concluso Francesco Cannizzaro – non abbiamo fatto altro che inserire un altro tassello al grande puzzle iniziato in tempi non sospetti con Roberto Occhiuto, Giusi Princi e tutta la grande squadra politico-istituzionale di Forza Italia. Insieme per una Calabria straordinaria.”