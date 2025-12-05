Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’accensione della fiamma olimpica dà via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico d incarna principi universali. Il gioco olimpico garantisce l possibilità a uomini e donne di progredire, sollecita alla solidarietà ed esige non ci sia sopraffazione per origine etnica. Questo messaggio viene tramandato dai campioni di ogni disciplina e dal giovani che praticano gli sport. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna e sono anche il tempo di oggi. Più che mai sentiamo l’urgenza di amicizia e pace dai popoli. L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata e speriamo che i due mesi che ci separano dall’avvio dei Giochi possano distendere ulteriormente le tensioni”. Queste le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, al momento dell’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

“Il segno di pace dei Giochi sarà chiaro e visibile a ogni latitudine. Una delle maggiori ricchezze dello sport sta nelle proprie conquiste che diventano patrimonio dell’umanità. Abbiamo ricevuto il testimone da Pechino e lo consegneremo alla Francia, in un cambiamento d’epoca che stiamo vivendo c’è bisogno di speranza e lo sport contiene e trasmette questo valore prezioso. Con il coraggio di superare i propri limiti possiamo raggiungere grandi obiettivi. Accendendo la torcia ravviviamo la speranza di pace e di un progresso futuro”, ha aggiunto Mattarella.

Presenti alla cerimonia anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Camera, Lorenzo Fontana, il numero uno del Cio, Kirsty Coventry, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò.

