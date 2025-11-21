Martedì 25 novembre, Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, la XIV edizione del Concorso di Pasticceria “Torta Moderna – Sapori d’Autunno”

Un evento cruciale nella Rassegna del Dolce artigianale che in occasione de trent’anni di APAR, acronimo dell’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini, acquisirà maggiore valore e importanza.

Protagonista saranno i giovani coinvolti nella realizzazione di una torta a tema autunnale; il tutto sarà finalizzato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio reggino quali il bergamotto, il miele e gli agrumi della Piana, oltre che della tradizione dolciaria locale.

Ad inaugurare l’evento alle ore 14:00, la presentazione dei dolci a cui seguirà l’inizio ufficiale del concorso con la masterclass del Maestro Sebastiano Caridi e la premiazione.

Dalle 19:30 avrà luogo la degustazione aperta al pubblico di dolci e cocktail.

La Rassegna del Dolce Artigianale si fa da collante tra passato e presente: essa non disconosce le tradizioni, ne le tecniche moderne, mettendo in campo entrambi per conservare ciò che è storia e innovare ciò che è attuale.