Marisa Valensise : “Sanità in Calabria, atto d’accusa: “Un fallimento politico sotto gli occhi di tutti”

Sulla base dei numeri forniti dal ministero dell’Agricoltura Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d’Italia e presidente dell’Acr, critica i dirigenti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. I loro dirigenti si servono delle fiere«per far svagare i cacciatori», ai quali raccontano che non è il momento«di pretendere troppo», e distrarli dai problemi reali della caccia: […]