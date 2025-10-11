MARIAROSARIA RUSSO GUIDERÀ ANCHE L”ISTITUTO EINAUDI -ALVARO DI PALMI

Incarico aggiuntivo di reggenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Einaudi – Alvaro di Palmi, conferito dal Ministero dell’Istruzione e del merito,a firma del Direttore Generale Antonella Iunti alla storica dirigente dell’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello, Mariarosaria Russo ,che, come riconosciuto a gran voce dal mondo scolastico,rappresenta una sintesi perfettamente bilanciata di un modello di cultura manageriale che affonda le radici in un umanesimo contemporaneo, traendo dalla cultura magnogreca la matrice della sua esclusiva didattica innovativa della pedagogia delle scelte responsabili.

Si è dinanzi a una dirigente che vanta un brillante curriculum, a partire dai primi successi formativi: plurilaureata magna cum laude e plurispecializzata, ha conseguito una serie di qualifiche in ambito storico-archeologico, in Storia del Cristianesimo, Didattica della Lingua Greca, Filosofia Antica, Video-giornalismo, implementando la sua formazione con il conseguimento di master centrati sulla dirigenza scolastica. Per la sua carriera multi-sfaccettata, essendo vincitrice di cinque concorsi ordinari per gli ambiti storico-letterari e filosofici, Mariarosaria Russo persegue i suoi obiettivi con il superamento del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici che l’ha annoverata nel 2006 come Dirigente Scolastico più giovane d’Italia per le Scuole Secondarie di Secondo Grado. Durante la sua attività di docente e manager ha brillantemente contribuito alla crescita delle comunità scolastiche e sociale, coordinando interventi europei a sostegno dell’istruzione e della formazione universitaria, seminari e convegni in collaborazione con le più prestigiose università italiane ed estere.

Ha formato generazioni di studenti a partire dal 1990 fino al 2006 in qualita’ di docente di Italiano, Latino e Greco, utilizzando una metodologia innovativa con lezioni peripatetiche e trasversali,puntando ad una elaborazione critica dei saperi . Nel 2006 ha inizio il suo incarico dirigenziale presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, dove ancora oggi esercita tale funzione, presentandosi come “una compagna di viaggio”, sempre disposta all’ascolto e alla collaborazione per il benessere e la crescita della comunità scolastica. Dal 2010, si alternano gli incarichi di Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo “M. Vizzone” di San2 Ferdinando (2010/11), dell’Istituto Boccioni-Fermi di Reggio Calabria (2013-14), del Liceo Scientifico Mazzone di Roccella e Gioiosa Jonica (2014-15), dell’Istituto Alberghiero “G. Renda” di Polistena (2015/16), dell’Istituto alberghiero “Dea Persefone” di Locri (2016/17 e 2017/18; 2022/23 e 2023/24), dell’Istituto “Paolo VI- T. Campanella” di Gioia Tauro (2021/22) e dell’IC di Rizziconi nell’anno scolastico appena trascorso,dove in rete con altre scuole, ha istituito il Polo musicale e coreutico,un unicum nelle piana di Gioia Tauro e dove lascia oltre 200mila euro di progetti autorizzati e finanziati.

Non ha mai smesso di ricoprire prestigiosi incarichi ministeriali e universitari, cui ha fornito fattivi contributi metodologici debitamente documentati in alcune pubblicazioni, la cui ricaduta si riverbera nei Corsi di Formazione e aggiornamento per docenti e dirigenti da lei svolti, assieme alla funzione di Presidente nelle commissioni dei concorsi ordinari e straordinari per il reclutamento di docenti.

Notevole è la sua produzione inerente il settore formativo e culturale, puntualmente attestata da oltre 500 contributi nella qualità di relatrice in congressi nazionali e internazionali dove la dirigente è stata invitata a disquisire su un ampio ventaglio di argomenti presentando relazioni e prolusioni spesso plenarie. Significative sono le sue attive collaborazioni con prestigiosi circoli culturali che operano per il bene comune e per lo sviluppo della collettività, impegnandosi in prima persona a paventare la strada verso un futuro decisamente ricco di prospettive per le fasce deboli e soprattutto per i giovani. Le sono stati conferiti innumerevoli e prestigiosi premi ad personam declinati all’insegna della legalità e giustizia, è premi , dei quali ci si limita a citare i più significativi, tra cui il Premio Cultura Dante Alighieri XXIV Edizione – Argentina Roma, il Premio Unicef –Torino, il Premio Dante Alighieri 2009 – Università per Stranieri di Reggio Calabria, il celebre Premio Fiaba Montecitorio – Roma, il Premio Educazione alla Cittadinanza: Senato della Repubblica, seguito dall’eccezionale Riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell’ambito del Convegno Internazionale “Sapientia Mundi” e dall’autorevole Riconoscimento del Presidente della Camera Gianfranco Fini per Il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Altri meriti le sono stati attribuiti per il fattivo contributo che la dirigente ha profuso in ambito scientifico e sul tema della sensibilizzazione alla prevenzione, tra cui il .Premio Associazione ARMET sulla Cardiologia Preventiva, la Medaglia Lions per la promozione dell’attività di ricerca scientifica.

Sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità, è stata insignita di autorevoli riconoscimenti tra cui il Premio Nazionale Antimafia conferito dal già Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso nonché Presidente del Senato, il Premio Melissa Bassi con segnalazione alla Presidenza della Repubblica tra i Benemeriti della Scuola, il Premio Fanfani “Una insegnante per la Legalità”, il Premio Rotariano Internazionale “Paul Harris Fellow”, il Premio Saetta –Livatino conferito da Don Ciotti in occasione del 27° anniversario della morte del Giudice Saetta e del 25° anniversario della morte del Giudice Rosario Livatino, cui è dedicato l’olio della legalità prodotto dagli studenti della scuola da lei diretta, il Premio Jiustitia Rosario Livatino 2015 conferitole dall’UNICAL, il Premio Rocco Chinnici 2014 che la titola Alfiere della legalità, un percorso virtuoso coronato dalla Medaglia del Presidente della Repubblica conferita dal Presidente del Senato Piero Grasso nel 2015 e dal Premio Internazionale Giustizia e Dignità Umana 2017 consegnato dall’Associazione Sapientia Mundi; il Premio Nazionale Giorgio Ambrosoli e il Premio Leonessa d’Italia.

Ulteriori riconoscimenti celebrano l’attività di sensibilizzazione della preside Russo sul fenomeno del femminicidio, tra cui spicca il Premio promosso dall’Associazione Unpli, seguito dal prezioso riconoscimento da parte della Provincia di Reggio Calabria per la sensibilità dimostrata verso gli studenti diversamente speciali, dall’AIL-Associazione Contro Le Leucemie-Linfomi e Mielomi, dalla Fondazione Italiana Malattie del Pancreas di Verona per l’attività di sensibilizzazione verso tali tematiche. Di spiccato valore umanitario è il conferimento dell’eccezionale Premio Internazionale “La Carta Della Pace” promosso dalla Fondazione Paolo Di Tarso e il Premio Serto Di Pace che la battezza,per volontà di Papa Francesci,Ambasciatrice Di Pace, Città del Vaticano. Le si riconosce il Premio Pio IX dai Cavalieri del Santo Sepolcro. Altri premi celebrano il suo ruolo nel sociale e nella duplice veste di eccellente figura manageriale e di donna: Premio Città del Sole 2013 Eccellenze calabresi, Premio Donna dell’anno 2014 “Sina Figliuzzi” – Voci e Donne di Calabria, Premio Eccellenze Italiane 2017, Cosenza e Roma, anche in ambito internazionale, Diploma Di Eccellenza conferito dall’AEDE (Association Europeenne Des Ensegnants) e dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze della Romania, Premio Medmeo d’Oro conferito dall’Associazione APS MEDMEA per la tutela dei diritti umani e Medaglia di Benemerenza conferita da Sua Altezza reale, la Principessa Beatrice di Borbone per meriti culturali. Le è, inoltre, stato conferito il riconoscimento di Socia onoraria di associazioni ed enti dislocati sul territorio italiano e la cittadinanza onoraria di Laureana di Borrello.

La preside ha dichiarato di aver accolto con grande entusiasmo la nomina in qualità di reggente del prestigioso e complesso Istituto Palmese,dislocato su più plessi e con molteplici articolazioni come di seguito indicato:

Corsi Antimeridiani Attivi:

Istituto Tecnico Economico:

Indirizzo Amministrazione Finanza e marketing (Quadriennale Sperimentale);

Indirizzo Turismo.

Istituto Tecnico Agrario:

Indirizzo Produzione e Trasformazione dei prodotti agricoli;

Indirizzo Viticoltura ed Enologia.

Istituto Professionale Industria ed Artigianato:

Indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica.

Istituto Professionale Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera:

Indirizzo Cucina.

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane:

Indirizzo Linguistico;

Indirizzo Economico -Sociale (Quadriennale Sperimentale);

Indirizzo Scienze Umane

Corsi Serali Attivi:

Istituto Tecnico Agrario:

Indirizzo Produzione e Trasformazione dei prodotti agricoli;

Istituto Professionale Industria ed Artigianato:

Indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica.

Istituto Professionale Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera:

Indirizzo Cucina.

Inoltre è attivo anche il

Corso Carcerario

Istituto Professionale Industria ed Artigianato: