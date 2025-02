Mancato recepimento della pre-intesa del Cirl forestale siglata il 9 dicembre 2024 presso la Cittadella regionale

Una situazione gravissima, che continua a generare tensioni sui luoghi di lavoro e per cui le Istituzioni regionali e aziendali preposte non si sono neanche degnate di rispondere ufficialmente.

Constatiamo, purtroppo, una pericolosa indifferenza ed eccesso di burocrazia, in cui riemergono i fantasmi del passato, fatto di imbarazzanti silenzi e ingiustificate attese, con la politica regionale di oggi che sembra ripercorrere gli stessi passi della politica di allora, a danno sia dei lavoratori sia dell’intero comparto forestale calabrese.

Per il settore forestale calabrese non servono buoni propositi, sterili esternazioni o silenzi assordanti ma investimenti in contrattazione e confronto per esaltare il valore del presidio umano per la sicurezza del territorio e avviare un immediato ricambio generazionale per come sollecitato a più riprese dalle scriventi.

Michele Sapia (FAI CISL Calabria)

Caterina Vaiti (FLAI CGIL Calabria)

Pasquale Barbalaco (UILA UIL Calabria)