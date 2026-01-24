Maltempo, Sbarra a Catanzaro “La sinergia tra le istituzioni è stata determinante”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Lunedì il Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza nazionale per la Calabria, a seguito delle richieste avanzate dalla Regione, che ha già quantificato una prima stima dei danni in circa 300 milioni di euro”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, al termine della visita presso la Sala operativa della Protezione civile regionale a Catanzaro. Nel corso dell’incontro con il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Domenico Costarella, con il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e con gli operatori impegnati sul campo, è stato fatto il punto sugli ingenti danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente diversi territori della Calabria con violente mareggiate, forti venti e precipitazioni eccezionali. “Il Governo ha seguito fin dalle prime ore l’evoluzione dell’emergenza in Calabria, così come in Sicilia e Sardegna – ha sottolineato Sbarra – ed è un’attenzione che continua a restare alta. La sinergia tra le istituzioni è stata determinante per evitare perdite di vite umane e contenere i danni in diverse aree. Voglio rinnovare la gratitudine del Governo alla Regione, alla Protezione civile, ai prefetti, ai sindaci, alle forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco e al volontariato, che hanno svolto un lavoro straordinario e dato prova di grande maturità e capacità. Un grazie va rivolto soprattutto ai cittadini calabresi, che hanno dimostrato grande senso civico e responsabilità, non sottovalutando le indicazioni di allerta e intervenendo subito per aiutare le loro comunità. È un esempio che merita rispetto e attenzione”.

“Con la dichiarazione dello stato di emergenza – ha aggiunto il sottosegretario Sbarra – sarà collegato un primo stanziamento di risorse per fronteggiare la fase più critica, mettere in sicurezza i territori e attivare i primi ristori. A questo seguiranno ulteriori finanziamenti, una volta definito un quadro complessivo dei danni”. Sbarra ha infine ribadito che “grazie alla legge 40 del 2025, il Governo potrà operare con procedure più rapide e semplificate” e che “le comunità colpite non saranno lasciate sole”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).