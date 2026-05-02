Belvedere Marittimo eletta ufficialmente “Civitas Mariae”

Di Mariarosaria Valente

Belvedere Marittimo (CS), 2 maggio 2026 – Grande fervore quello che ha animato la chiesa di Santa Maria del Popolo, nel centro storico di Belvedere Marittimo.

Fragorosi sono stati gli applausi dei presenti subito dopo la lettura del decreto “Civitas Maria”, che ha visto eletta la cittadina dell’alto Tirreno Cosentino “Città di Maria’

Un misto di gioia e commozione per un intitolazione prestigiosa a conferma dell’intenso legame devozione che la comunità locale stringe da secoli con la figura della Madonna.

Al centro dell’evento la presentazione del libro “I Santuari delle diocesi d Basilicata e Calabria” dell’archeologa e archivista Giustina Aceto, da circa un trentennio impegnata nella valorizzazione e promozione dei medesimi luoghi di culto in Italia e all’estero.

L’obiettivo del testo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, è quello di realizzare una mappatura sei santuari lucani e calabresi, ciascuno corredato di schede scanzionabili con codice QR e contenenti una ricca documentazione interattiva che ne descrive storia e culto.

Un progetto che nasce nel marzo del 2022 e che ha trovato concretezza, al fine di aumentarne la frubilità e l’accesso.

Ogni Santuario schedato è infatti consultabile su i siti internet delle diocesi di appartenenza e sul catalogo generale dei Beni Culturali.

Un modo semplice e intuitivo, frutto di una sinergia tra il Vescovo della Diocesi San Marco Argentano – Scalea, Mons. Stefano Rega, parroci e sindaci, dettato dagli approfondimenti condotti dalla prof.ssa Aceto che ha eccellentemente dimostrato il valore che i Santuari costituiscono nel patrimonio artistico e religioso locale.

Insieme alla Città di Belvedere Marittimo che ospita lo storicissimo Santuario d Maria S.s. delle Grazie e Consolazione, anche i comuni di Scalea, Papasidero, San Sosti e Praia a Mare sono state elette “Città di Maria”.

Durante l’evento di presentazione di un accurato lavoro di promozione del culto mariano attraverso luoghi di pellegrinaggio suggestivi e al contempo raccolti, è stato presentato anche il progetto “Chiese Aperte” curato dall’associazione giovanile “Impetra” con corsi di formazione sulle chiese del territorio. L’obiettivo è quello di accogliere i fedeli attraverso dei tour esperienziali guidati tra i comuni di San Sosti, dove sorge la Basilica Minore della Madonna del Pettoruto, Scalea, Diamante, Aieta e Papasidero.

Una giornata che si imprime negli annali della storia belvederese e della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea.

Essere eletti “Civitas Mariaè” non si riduce solo ad un mero titolo onorifico, ma costituisce un elemento fondamentale per il patrimonio locale, quello della fede che unito alla storia e agli scorci tipici della natura, diviene un motivo di vanto ed orgoglio per una comunità cristiana affidandosi alla Vergine Maria e divenuta esempio di virtù e carità umana.